S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Manchester City met aux enchères des objets de Guardiola

NB
9 Réactions
Manchester City met aux enchères des objets de Guardiola

Un seul Pep s’en va et tout est fructifié. Pep Guardiola a quitté Manchester City après 10 ans sur son banc, laissant derrière lui un club désormais champion d’Europe (2023), et raflant 6 titres de champions d’Angleterre.

Les bibelots de Pep

Il laisse également… un bureau avec des affaires, signées parfois, portées aussi, ou encadrées. L’occasion pour les fans de City de se procurer tout type d’objets touchant de près ou de loin au coach espagnol sur un site spécialisé.

Embed x.com

Doudoune signature qui va jusqu’aux genoux à 468 euros (avant que les prix ne s’envolent à l’approche de la date butoir des enchères), morceaux de filet de matchs dirigés par l’ancien Barcelonais (343 euros), mais aussi sa lumière (187 euros), son sifflet (135 euros), sa chaise de bureau (283 euros), ses trois tasses de café (286 euros) et même son encens (159 euros) sont disponibles à l’achat.

La perle du dénicheur de brocante version Premier League, c’est une sélection lunaire de bibelots qui se trouvaient sur le bureau de Pep Guardiola. « Elle comprend deux petites tortues, un galet et une étoile en polystyrène peinte », écrit l’entreprise chargée de la vente.

Si une partie des revenus avait été reversée à l’association « City in the Community » lors de la vente des maillots de la finale de la Ligue des champions 2023, aucune précision n’est apportée quant à la part caritative de cette démarche. Purement mercantile donc.

Ce que Haaland doit à l’Angleterre

NB

Commentaires

Les membres ont posté 9 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Magazines

SO FOOT 100% Guardiola TOME 1 + TOME 2

à partir de 11€



C'est une putain de bonne question !

Didier Deschamps va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 3h
154
107

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.