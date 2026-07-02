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Manchester City officialise la recrue la plus chère de son histoire

VM
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Manchester City officialise la recrue la plus chère de son histoire

Money, money, money. Les clubs anglais ont de l’argent et aiment le montrer. Quelques heures seulement après l’officialisation de l’arrivée de Mateus Fernandes à Tottenham contre près de 100 millions d’euros (qui sera bientôt rejoint par Sandro Tonali pour plus de 100 patates), un autre club anglais a fait sauter la banque. Il s’agit de Manchester City, qui a officialisé l’arrivée d’Elliot Anderson ce jeudi après-midi.

Le deuxième derrière Isak

Pour faire craquer Nottingham Forest et s’attacher les services de l’international anglais (13 sélections), les dirigeants des Skyblues ont dû débourser 135 millions d’euros, ce qui en fait le transfert le plus cher de l’histoire de Manchester City, le deuxième de l’histoire de la Premier League (derrière les 145 millions d’Alexander Isak à Liverpool) et le cinquième plus onéreux de l’histoire du football. « Manchester City et Nottingham Forest ont conclu un accord pour le transfert d’Elliot Anderson », pouvait-on lire sur le communiqué du club mancunien.

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Auteur de deux belles saisons à Forest (92 matchs disputés depuis l’été 2024), le milieu de 23 ans s’est aussi imposé dans le onze type de Thomas Tuchel avec les Three Lions à la Coupe du monde. Il était ciblé de longue date par les Citizens et viendra renforcer l’entrejeu mancunien à l’issue du Mondial nord-américain.

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VM

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