217 millions d'euros sur deux milieux de terrain : le mercato fou de Tottenham

Les éperons font les cow-boys sur le marché des transferts.

Après une 17e place de Premier League et un maintien arraché à la dernière journée, Tottenham dégaine deux grosses offres pour des milieux du championnat. Mateus Fernandes de West Ham (acheté à Southampton à l’été 2025 pour 44 millions d’euros) a signé avec l’équipe de Roberto De Zerbi pour 85 millions de livres sterling (99,3 millions d’euros), ce qui constitue déjà un record de transfert pour le club du nord de Londres.

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Six recrues à Tottenham

En plus de l’arrivée du Portugais aux 72 matchs de Premier League, qui fêtera ses 22 ans le 10 juillet prochain, Tottenham devrait enregistrer la venue de Sandro Tonali (Italie, 26 ans), en provenance de Newcastle United, selon The Athletic. Après une course au chèque le plus gros avec Manchester City, les Spurs devront payer 92,5 millions de livres sterling (108,1 millions d’euros) et 7,5 de bonus (8,8 millions d’euros) en cas de plusieurs qualifications en Ligue des champions, ce qui battrait déjà le record de Mateus Fernandes en l’espace de quelques jours.

International avec la Nazionale depuis 2019, il avait été suspendu 10 mois pour paris sportifs illicites entre octobre 2023 et août 2024, juste après son transfert de l’AC Milan à Newcastle pour 60,8 millions d’euros. Le milieu défensif avait ensuite enchaîné 115 matchs sur les deux dernières saisons, avec les Magpies et la sélection italienne.

Sandro Tonali et Mateus Fernandes viendraient donc renforcer l’entrejeu de Tottenham, qui devrait perdre Lucas Bergvall (Suède), qui a informé les dirigeants de ses envies d’ailleurs, et deviendront les 5e et 6e recrues de l’été, après Andrew Robertson (libre), Marcos Senesi (libre), Jan Paul van Hecke (60 millions d’euros) et Martin Dubravka (libre).

Le traumatisme du maintien fait signer beaucoup de chèques.

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