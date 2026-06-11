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Tottenham continue de se renforcer en défense

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Tottenham continue de se renforcer en défense

Du mouvement chez les Spurs. En plein chantier après un exercice 2025-2026 cataclysmique, Tottenham s’active sur le mercato. Le club londonien a ainsi officialisé l’arrivée de Marcos Senesi. Le défenseur central débarque libre de tout contrat en provenance de Bournemouth. En quatre saisons chez les Cheeries l’international Argentin s’est imposé comme un taulier derrière et sort d’une campagne à 37 titularisations en 38 journées.

Avec 57 pions concédés cette saison, les Lilywhites ont bien besoin d’assurer leurs arrières et veulent rapidement définir les contours de l’effectif qu’aura à sa disposition Roberto De Zerbi en pré-saison. À l’affût des jolis coups, les dirigeants de Tottenham avaient déjà officialisé l’arrivée d’Andrew Robertson, lui aussi libre comme l’air après son départ de Liverpool.

La meilleure défense, c’est la défense.

Yves Bissouma met les voiles

VM

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