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Encore un qui ne porte pas Roberto de Zerbi dans son cœur

TC
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Encore un qui ne porte pas Roberto de Zerbi dans son cœur

Pas fan de la course au maintien ? Selon les informations de Sky Sports, le milieu de terrain de Tottenham Lucas Bergvall aurait demandé à quitter le club de Londres. Une demande qui sonne plutôt logique au vu du temps de jeu famélique du milieu de terrain suédois sous les ordres de Roberto De Zerbi : 112 minutes et très peu de titularisations. Arrivé en 2024 depuis Djurgården, le contrat du joueur de 20 ans court jusqu’en juin 2031. Séjour écourté chez les Spurs ?

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Sur le banc avec la Suède

Le futur de la Suède n’a pour le moment pas connu de première titularisation dans ce Mondial. Deux entrées en jeu pour une victoire 5-1 face à la Tunisie et une défaite sur le même score contre les Pays-Bas. Dernier rendez-vous pour Bergvall et les Blågult contre le Japon vendredi pour, peut-être, une qualification en seizièmes de finale.

Le De Zerbi ball a de beaux jours devant lui…

Suède et Tottenham : le retour de ce joueur pourrait en aider plus d’un

TC

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