La première offre de Liverpool pour Barcola a été transmise

De bons négociateurs ces Reds ? La première offre officielle de Liverpool envoyée au Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola devrait avoisiner les 115 millions d’euros d’après L’Équipe. Si RMC Sport a affirmé que les Parisiens demanderaient 170 millions d’euros pour lâcher leur joyau de 23 ans, Nasser al-Khelaïfi pourrait se satisfaire d’une somme légèrement inférieure à celle annoncée.

Une décision qui a bien évolué

Jugé intransférable dans un premier temps, le double champion d’Europe a vu sa situation évoluer. Depuis trois ans, dans la capitale, lorsque l’investissement d’un joueur dans le projet est jugé trop faible, il est invité à trouver un autre projet. L’ailier ayant annoncé son envie de départ, ses dirigeants sont à présent ouverts à une vente. Mais pas à n’importe quel prix.

Bradmonnaie Barcola.

En plus de Barcola, Liverpool veut un autre ailier du PSG