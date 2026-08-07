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Un ancien titi continue sa route en Allemagne

ABS
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Un ancien titi continue sa route en Allemagne

Des titis qui continuent à bien s’exporter en Allemagne. Eric-Junior Dina-Ebimbe s’est officiellement engagé ce vendredi avec Schalke 04 jusqu’en 2031. Selon Sky, les Königsblauen ont dû lâcher pour 1 million d’euros pour le natif de Stains. Le joueur de 25 ans, formé au Paris Saint-Germain, viendra donc renforcer le milieu d’un Schalke, qui tentera de se maintenir en Bundesliga pour sa remontée dans l’élite du football allemand.

Une saison pleine à Brest

Bien qu’il appartenait jusqu’à présent à Francfort, Dina-Ebimbe a pu convaincre les dirigeants de son nouveau club grâce à une saison 2025-2026 complète à Brest, où il était prêté. Le milieu de terrain défensif avait pris part à 27 matchs sous les couleurs brestoises pour un très beau total de 5 buts. L’international camerounais pourra également se targuer d’une expérience de 4 saisons correctes du côté de Francfort, durant lesquelles il aura joué un total de 85 matchs pour les Aigles. Un joueur peu médiatisé en France mais toujours très régulier.

Ebimbe my ride ?

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ABS

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