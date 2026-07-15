S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Schalke 04

Schalke fête son retour en Bundesliga avec une belle recrue

ABS
1 Réaction
Schalke fête son retour en Bundesliga avec une belle recrue

Les Mineurs ont trouvé leur justicier. Pour accompagner son retour en Bundesliga, Schalke va accueillir dans ses rangs un international allemand. Selon Kicker, Robin Gosens devrait rejoindre le club allemand en prêt avec une option d’achat obligatoire à hauteur de 2,5 millions d’euros, en cas de maintien en Bundesliga. Le natif d’Emmerich, et arrière gauche, sort de deux saisons réussies avec la Fiorentina, durant lesquelles il aura joué à 75 reprises pour 12 buts et 12 passes décisives.

Un amoureux de Schalke

Ce transfert ne devrait faire que des heureux, puisque Robin Gosens n’a jamais caché son amour pour Die Königsblauen. Dans une interview à Kicker, l’international allemand confiait tout simplement que « Schalke était le club qui lui avait donné envie de jouer au foot. »

Suffisant pour permettre au club allemand de se maintenir en Bundesliga ?

Schalke 04 et Edin Džeko savent comment arroser un titre

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

L'intégrale de Pédale! Les 10 ans (réédition)

à partir de 65€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
77
35
02
Revivez France-Espagne (0-2)
Revivez France-Espagne (0-2)

Revivez France-Espagne (0-2)

Revivez France-Espagne (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.