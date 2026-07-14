Quand aura lieu la petite finale des Bleus ?

Il en restera une. Après leur défaite nationale contre l’Espagne (0-2), les Bleus ont encore un match à jouer lors de cette Coupe du monde. Il s’agit du match le plus nul, celui que personne ne veut jouer, un avant-goût du vide, des vacances, un après-deuil. Bref, il faudra être devant sa télé, parce qu’il y a des plaies à panser.

Miami, avec le vice ?

L’équipe de France cherchera à décrocher la troisième place du Mondial ce samedi, à 23 heures, contre le perdant du duel entre l’Angleterre et l’Argentine, l’autre demi-finale de la Coupe du monde. La rencontre se disputera à Miami. Elle sera diffusée à la fois sur M6 et beIN Sports. Ce sera enfin le dernier match de Didier Deschamps avec l’équipe de France.

Une tournée d’adieu, en somme.

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