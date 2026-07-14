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Guy Stéphan justifie la titularisation de Bradley Barcola

JF
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Guy Stéphan justifie la titularisation de Bradley Barcola

L’alternance continue. Alors que ce sera Bradley Barcola qui débutera comme titulaire en demi-finales de Coupe du monde face à l’Espagne, Guy Stéphan est venu s’exprimer au micro de beIN Sports pour justifier sa titularisation : « Depuis le début de la compétition, on a fait six matchs, ils en ont commencé trois chacun. Bradley va commencer parce que ça correspond plus au profil qu’on souhaite. Ce sont deux joueurs qui ont donné grosse satisfaction depuis le début. »

L’autre retour dans le onze de départ, c’est Aurélien Tchouaméni, enfin apte à retrouver le terrain. Au micro de beIN Sports, le milieu de terrain s’est exprimé sur la rencontre à venir. « On a de bonnes conditions aujourd’hui, de bonnes conditions de jeu. J’ai beaucoup travaillé pour essayer de revenir le plus vite possible avec le groupe. Aujourd’hui je suis prêt », a lâché celui qui connaît bien le foot espagnol, puisqu’il évolue à Madrid.

Interrogé sur les piques espagnoles d’avant-match, il n’a pas voulu en faire tout un plat : « On sait que ça va être un grand match face à un grand adversaire, mais on se concentre sur nous et on sait ce qu’on est capables de faire. Il va falloir que l’on joue à notre niveau. »

Focus, Aurélien, et c’est très bien !

Tchouaméni de retour, Barcola titulaire : la composition de la France face à l’Espagne

JF

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