Barcola et Tchouaméni titulaires face à l’Espagne ?

Didier Deschamps a tranché. Selon Canal+, Bradley Barcola sera titulaire ce mardi soir face à l’Espagne en demi-finales de la Coupe du monde. L’attaquant parisien devrait prendre la place de Désiré Doué sur l’aile gauche, aux côtés de Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Ce choix devrait permettre aux Bleus de mettre un peu plus de vitesse dans le dos de la défense espagnole. Enfin, si le ballon arrive jusque-là.

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Tchouaméni retrouve le onze

Aurélien Tchouaméni sera lui aussi aligné d’entrée au milieu de terrain. Blessé depuis les huitièmes de finale, le Madrilène devrait remplacer Manu Koné aux côtés d’Adrien Rabiot. Deux changements par rapport à l’équipe qui avait éliminé le Maroc en quarts de finale.

Des choix forts de DD. En espérant ne pas les regretter.

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