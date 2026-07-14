S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne

Barcola et Tchouaméni titulaires face à l’Espagne ?

MJ
8 Réactions
Barcola et Tchouaméni titulaires face à l’Espagne ?

Didier Deschamps a tranché. Selon Canal+, Bradley Barcola sera titulaire ce mardi soir face à l’Espagne en demi-finales de la Coupe du monde. L’attaquant parisien devrait prendre la place de Désiré Doué sur l’aile gauche, aux côtés de Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Ce choix devrait permettre aux Bleus de mettre un peu plus de vitesse dans le dos de la défense espagnole. Enfin, si le ballon arrive jusque-là.

Embed t.co

Tchouaméni retrouve le onze

Aurélien Tchouaméni sera lui aussi aligné d’entrée au milieu de terrain. Blessé depuis les huitièmes de finale, le Madrilène devrait remplacer Manu Koné aux côtés d’Adrien Rabiot. Deux changements par rapport à l’équipe qui avait éliminé le Maroc en quarts de finale.

Des choix forts de DD. En espérant ne pas les regretter.

Le président de la Fédération espagnole défend les propos racistes de Mariano Rajoy

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 8 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.