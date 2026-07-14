Diego Maradona Jr : « Argentine-Angleterre ne sera jamais un match normal »

Un match pour l’histoire. La demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine ce mercredi sera une rencontre particulièrement importante pour les deux nations, y compris en raison de tout le contexte politique et historique qui entoure les relations entre les deux pays. « Mon père ne le verrait pas comme un match normal, affirme ainsi Diego Maradona Jr, dont le père reste célèbre (entre autres) pour sa prestation légendaire face aux Anglais lors du « match du siècle » de 1986. Pour tous les Argentins et les maradoniens, ce sera un rendez-vous à part, où revient à l’esprit tout ce qui concerne les Malouines et tous nos frères qui y ont perdu la vie, puis ce qui s’est passé avec papa en 1986. Mon “vieux” a remporté un match historique et depuis lors, rien n’est normal contre l’Angleterre. »

« J’ai Messi dans le cœur »

Le fils de Diego espère de tout cœur que l’Argentine pourra se trouver un autre héros pour terrasser de nouveau la perfide Albion à Atlanta. « À vrai dire, je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer Messi, mais il occupe une place particulière dans mon cœur, comme tous les Argentins, et il mérite de remporter à nouveau le titre, confie-t-il encore dans cette interview accordée à Marca. C’est le meilleur des “humains”, car mon “vieux” n’a pas son pareil sur cette terre : c’était un extraterrestre du football. Mais Leo mérite tout ce qui lui arrive. »

Il est plutôt but de la main ou slalom du milieu de terrain, Leo ?

Les journalistes des demi-finalistes se mobilisent pour Christophe Gleizes