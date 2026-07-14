Le discours poignant de Franck Raviot

Le groupe vit bien. À l’approche de sa demi-finale contre l’Espagne, l’équipe de France avait un anniversaire à célébrer ce dimanche : celui de Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens. Une occasion saisie par celui qui occupe le poste depuis 2010 pour se livrer devant tout le groupe. « Je vais vous faire part de sentiments. Des sentiments très profonds, très sincères et très honnêtes. Le plaisir que j’ai d’être parmi vous aujourd’hui est inestimable, sincèrement, a-t-il affirmé face à des Bleus captivés. Mais le plaisir ne sera que bonifié, amplifié et magnifié dans deux jours après la demi-finale de la Coupe du monde. Ce que j’espère très sincèrement, c’est de vous voir heureux, très heureux. »

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Après deux finales de Coupe du monde consécutives, Kylian Mbappé et sa bande espèrent écrire une nouvelle grande page du football tricolore face à la Roja. « Vous avez commencé à écrire une grande histoire. J’espère que celle-ci deviendra extraordinaire, poursuit Raviot. Pourquoi ? Parce que vous le méritez tous. Vraiment. On dit toujours que le meilleur est à venir. Vous méritez de connaître le meilleur. Alors soyez forts, encore. Plus que jamais. Tous ensemble. Pour connaître le bonheur. »

Il y a un autre anniversaire de prévu avant la finale ? Juste au cas où.

France-Espagne : don't stop the patrie