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Hazard revient dans le championnat français

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Hazard revient dans le championnat français

Non, Eden Hazard ne sort pas de sa retraite. Dans la famille Hazard, c’est l’un des petits frères, Thorgan, qui foulera les pelouses de la Ligue des Talents dans quelques semaines. En fin de contrat avec Anderlecht, Thorgan Hazard revient au Racing Club de Lens… dix-neuf ans après avoir intégré le centre de formation lensois.

Comme c’était pressenti par la presse belge depuis quelques semaines, Lens a officialisé ce lundi soir la signature de l’attaquant jusqu’en 2028. « Le retour d’un ancien de la maison est un beau symbole, qui plus est un pur produit de La Gaillette », s’est réjoui le directeur sportif artésien Jean-Louis Leca.

Parti de Lens en 2012

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Avant de jouer en Ligue 2 avec les Sang et Or lors de la saison 2011-2012, le Belge avait intégré l’équipe réserve après avoir signé son premier contrat professionnel à 17 ans et jouait avec des joueurs qui sont devenus un peu connus comme… Geoffrey Kondogbia et Raphaël Varane.

Depuis Lens, l’international belge (47 sélections, 9 buts) était ensuite parti en 2012 pour rejoindre Chelsea, avant de porter notamment les couleurs du Borussia Mönchengladbach, du Borussia Dortmund ou encore d’Anderlecht où il évoluait ces trois dernières saisons.

Un Hazard en Ligue des champions, ça faisait longtemps.

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LL

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