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Le RC Lens annonce son nouvel entraîneur

TC
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Le RC Lens annonce son nouvel entraîneur

Et lui, il est au courant ? Alors que le RC Lens a annoncé la fin de sa collaboration avec Sarah M’Barek, le club nordiste a d’ores et déjà trouvé son remplaçant en la personne de Loïc Fievet. Bon, on espère que le Nordiste d’origine est au courant, au contraire de M’Barek qui ne savait pas qu’elle était éjectée. Son jeune remplaçant de 38 ans a un passif dans le monde du football puisqu’il a été l’entraîneur de la N3 du VAFC puis chef de rang de l’équipe U19 de Lorient plus récemment. Le néo-Lensois s’est engagé jusqu’en 2028.

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Clin d’œil à Will Still

Le communiqué partagé par le club pour expliquer sa nomination montre également un point commun avec l’ancien entraîneur artésien Will Still : les deux hommes sont de grands joueurs de Football Manager et des passionnés de tactique. Loïc Fiévet aura comme mission de faire remonter les Lensoises en Première Ligue, elles qui viennent d’être reléguées en deuxième division.

Remplacement express.

Lens perd encore des forces vives

TC

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