S’abonner au mag
  • International
  • Croatie

La Croatie tourne la page Zlatko Dalić en rappelant un ancien sélectionneur

ABS
5 Réactions
La Croatie tourne la page Zlatko Dalić en rappelant un ancien sélectionneur

La Croatie fait du recyclage. Après le départ de l’historique Zlatko Dalić, la fédération croate de football a annoncé le retour de Slaven Bilić à la tête de la sélection masculine. L’homme de 57 ans avait déjà officié entre 2006 et 2012 à la tête des Vatreni. Il sort de deux saisons sans entraîner après une dernière expérience mitigée du côté d’Al-Fateh, en Arabie saoudite.

Embed www.instagram.com

Un premier passage réussi

L’ancien joueur de West Ham et d’Everton avait globalement réussi son premier passage à la tête de la Croatie, avec un bilan très séduisant de 42 victoires pour 9 défaites. En point d’orgue de son mandat, un beau parcours à l’Euro 2008, durant lequel les Croates avaient buté sur la Turquie en quarts de finale.

Si cette mode de relancer des anciens sélectionneurs se confirme, on attend Raymond Domenech pour succéder à Didier Deschamps.

La Croatie perd une légende

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 5 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Paris 2025" On Tour doré

à partir de 34.99€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.