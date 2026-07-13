La Croatie tourne la page Zlatko Dalić en rappelant un ancien sélectionneur

La Croatie fait du recyclage. Après le départ de l’historique Zlatko Dalić, la fédération croate de football a annoncé le retour de Slaven Bilić à la tête de la sélection masculine. L’homme de 57 ans avait déjà officié entre 2006 et 2012 à la tête des Vatreni. Il sort de deux saisons sans entraîner après une dernière expérience mitigée du côté d’Al-Fateh, en Arabie saoudite.

Embed www.instagram.com

Un premier passage réussi

L’ancien joueur de West Ham et d’Everton avait globalement réussi son premier passage à la tête de la Croatie, avec un bilan très séduisant de 42 victoires pour 9 défaites. En point d’orgue de son mandat, un beau parcours à l’Euro 2008, durant lequel les Croates avaient buté sur la Turquie en quarts de finale.

Si cette mode de relancer des anciens sélectionneurs se confirme, on attend Raymond Domenech pour succéder à Didier Deschamps.

La Croatie perd une légende