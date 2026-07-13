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Un ex international anglais met le feu aux poudres avant d'affronter l'Argentine

JF
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Un ex international anglais met le feu aux poudres avant d'affronter l'Argentine

Un peu d’huile sur un feu qui n’en demandait pas tant. Alors que la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine s’annonce déjà bouillante, Joe Cole a décidé de rajouter un peu de sel à l’avant-match.

Mettre Messi au lit

L’ancien lillois aux 56 sélections avec les Three Lions n’a pas mâché ses mots dans le podcast de Netflix « The Rest is Football ». Ultra confiant, Cole a invité ses compatriotes à « mettre Messi au lit » lors de cette demi-finale. Des propos qui ont de suite fait réagir sur le plateau, notamment Micah Richards. « Ne dis pas ça », a ainsi lâché l’ancien citizen, avant d’en remettre une couche, pleine de superstition, face aux propos répétés de Joe Cole : « Tu pourras dire ça à la 88e minute. »

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L’ancien milieu de terrain ne s’est pas contenté de mettre une pique à Lionel Messi, il a aussi précisé le fond de sa pensée : « Je peux le dire dès maintenant: nous irons en finale de la Coupe du monde. Nous avons trop de vitesse pour l’Argentine, et nous allons y arriver. Je le sens au plus profond de moi. » De quoi agiter la presse argentine ainsi que les fans de la sélection, tous vent debout contre de ces propos.

Alors que ce sera la première confrontation de Messi face à l’Angleterre, voilà qui devrait le motiver un chouille plus.

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JF

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