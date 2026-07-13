La Coupe du monde s'arrête pour ces Français

Non, il n’y aura pas d’arbitre français pour Argentine-Angleterre ni d’arbitre argentin pour France-Espagne. Les Bleus qualifiés en demi-finale, Clément Turpin et François Letexier en ont fini avec leur Coupe du monde. En effet, la FIFA écarte systématiquement les arbitres centraux issus des nations encore en lice en demi-finales afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Dès lors, aucun arbitre français, espagnol, anglais ou argentin ne pourra plus officier lors d’un match de cette Coupe du monde. Les deux arbitres français mettent donc fin à leur aventure américaine, entachée par de belles polémiques.

Jérôme Brisard toujours en lice à la VAR…

Cependant, signe des nombreuses contradictions qui accompagnent la réglementation de la FIFA, aucune règle n’interdit la présence d’arbitres de ces nationalités à la VAR. Dès lors, Jérôme Brisard, élu meilleur arbitre de Ligue 1 cette saison, peut toujours officier à la vidéo pour Angleterre-Argentine ou à la petite ou grand finale qui ne concernera pas les Bleus…

On ne comprend décidemment pas grand chose à cette réglementation…

En Irlande, la France fait des pieds et des mains pour la Coupe du monde