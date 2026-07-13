À la FIFA, la levée de suspension de Balogun aurait été décidée par un seul homme

L’encre n’a pas fini de couler sur cette affaire. Le cas Balogun avait enflammé la sphère du football avant le huitième de finale opposant les États-Unis à la Belgique (1-4). Le joueur monégasque avait vu son carton rouge annulé, reçu contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale pour une grosse semelle sur Tarik Muharemović. Selon The Times, cette décision aurait été prise par une seule personne : Mohammad al-Kamali, président de la commission de discipline de la FIFA.

Un bel exemple de démocratie

Cette commission compte pourtant 17 membres, dont l’Émirati assure la présidence. Mais selon le média britannique, c’est lui, et lui seul, qui aurait tranché. Et ce ne serait pas une première : le vice-président Jorge Palacio aurait déjà procédé de la même manière par le passé. Sollicitée par The Times, la FIFA n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. De son côté, la BBC a tenté de joindre Kamali, qui a lui aussi refusé de répondre à ses questions.

Cette bonne vieille technique de l’autruche.

Franck Haise allume la FIFA