Parcours historiquement facile pour l'Argentine au Mondial

FIFA mafia ! Qualifiée pour le dernier carré du Mondial aux dépens de la Suisse, l’Argentine n’a pas tellement eu à s’employer pour en arriver là. C’est en tout cas ce que laisse entendre la valeur (supposée) des adversaires croisés jusqu’ici par l’Albiceleste. Lionel Messi et ses amis sont en effet devenus les premiers à atteindre ce stade d’une Coupe du monde sans affronter la moindre sélection du Top 10 au classement FIFA depuis que ce dernier existe (1993).

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La Nati, vaincue en prolongation, représente l’équipe la mieux classée à avoir croisé le fer avec la Scaloneta (19e), quelques encablures devant l’Autriche (24e), l’Algérie (28e) et l’Egypte (29e). Une réalité qui est sur le point de changer brusquement avec la demi-finale à venir contre l’Angleterre, quatrième, au sein d’un dernier carré composé des tous meilleurs.

La fin de l’imposture ou le début de la grandeur ?

Lionel Messi ajoute deux nouvelles lignes à son palmarès