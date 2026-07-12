Un Nantais a prolongé ses vacances

L’opération remontée se déroule à merveille. Le FC Nantes a débuté sa préparation ce samedi avec une victoire en match amical face à Fleury, club de Ligue 3 (5-0). Une rencontre pour laquelle un cadre des Canaris manquait à l’appel. Pas sélectionné avec l’Egypte pour la Coupe du monde, Mostafa Mohamed n’a pourtant toujours pas repris le chemin de l’entraînement. « Aujourd’hui, on voit beaucoup de choses dans le football qui sont incohérentes. C’est lui qui a décidé de faire ça. On verra quand il revient », a fustigé le revenant Michel Der Zakarian, nommé à la tête de ce FC Nantes en quête de retour en Ligue 1.

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Le buteur, à qui il reste une saison de contrat, est attendu depuis désormais presque trois semaines du côté de la Jonelière. Le voir rester dans les parages pour tenter d’apporter son aide en Ligue 2 semble ainsi de plus en plus improbable, alors que l’intéressé auraut été sanctionné financièrement selon L’Equipe.

La LFP a organisé une opération dont on n’était pas au courant ces derniers jours ?

Nantes encore gourmand pour lâcher une pépite ?