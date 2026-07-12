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L'élargissement à 64 équipes pour le Mondial 2030 bientôt validé ?

LB
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L'élargissement à 64 équipes pour le Mondial 2030 bientôt validé ?

Bientôt des Coupes du monde qui vont durer tout l’été. 48 équipes au Mondial pourrait être de l’histoire ancienne dès la prochaine édition en 2030. Gianni Infantino a confirmé dans une interview avec le média suisse Bluewin que la FIFA étudierait la possibilité d’un nouvel élargissement à 64 équipes pour la prochaine Coupe du monde.

Une question qui sera examinée à l’issue du Mondial 2026

Alors que le Mondial 2030 va se partager entre six pays et trois continents, l’idée de l’incorporation de 16 équipes supplémentaires pour la prochaine édition remonte à septembre 2025 après des discussions entamées avec plusieurs présidents de fédérations sud-américaines. Jusqu’ici, Gianni Infantino ne s’était jamais exprimé publiquement sur la question, c’est désormais chose faite. Interrogé par le média suisse Bluewin, le président de la FIFA a ainsi assuré que : « Cette question sera sans aucun doute examinée et débattue au sein des commissions compétentes après cette Coupe du monde ». 

Et pourquoi pas une Coupe du monde à 196 équipes dès 2034 ?

Chewing-gums et football : une affaire qui mâche !

LB

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