S’abonner au mag
  • Mondial 2030

La CONMEBOL pousse pour une Coupe du monde à 64 équipes

SF
La CONMEBOL pousse pour une Coupe du monde à 64 équipes

On peut viser plus haut encore…

Mardi, entre trois steaks saignants, la FIFA aurait discuté d’une idée qui ferait passer le Mondial pour un open bar : 64 équipes dès 2030. L’idée, soufflée par le président de la fédé uruguayenne Ignacio Alonso au printemps, aurait été officiellement posée sur la table par Alejandro Domínguez (boss de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA à ses heures) dans les bureaux new-yorkais de la FIFA installés dans la Trump Tower. Avec lui, tout un casting sud-américain : le président paraguayen Santiago Peña, son homologue uruguayen Orsi Yamandú et Chiqui Tapia, président du football argentin, pour compléter la photo de famille. Javier Milei, lui, avait mieux à faire : serrer la main de Donald Trump.

Un centenaire, ça se fête autrement

Selon The Athletic, Alejandro Domínguez aurait sorti les violons : « Un centenaire, ça se fête différemment. »  Traduction : 48 équipes, c’est bien, mais 64, c’est le délire. Chaque pays sud-américain (ils sont dix en tout) pourrait même se payer son petit groupe. Le président paraguayen aurait enchaîné avec une punchline d’entrepreneur sur LinkedIn : « Encouragez-nous à rêver. »

Problème : tout le monde n’a pas la tête dans les étoiles. Aleksander Čeferin (UEFA) trouvait déjà l’idée « mauvaise », Victor Montagliani (CONCACAF) carrément « inappropriée ». Même à Zurich, on se contente de dire que « toutes les idées sont les bienvenues ». Reste que le Mondial 2030, déjà éparpillé sur trois continents et six pays, pourrait devenir une sorte d’olympiade. Avec, en prime, une CONMEBOL qui espère gratter plus qu’un match d’ouverture et éviter d’être mise au ban jusqu’en 2038.

Ça ressemble déjà à un PowerPoint interminable.

Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
81
81

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!