La CONMEBOL pousse pour une Coupe du monde à 64 équipes

On peut viser plus haut encore…

Mardi, entre trois steaks saignants, la FIFA aurait discuté d’une idée qui ferait passer le Mondial pour un open bar : 64 équipes dès 2030. L’idée, soufflée par le président de la fédé uruguayenne Ignacio Alonso au printemps, aurait été officiellement posée sur la table par Alejandro Domínguez (boss de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA à ses heures) dans les bureaux new-yorkais de la FIFA installés dans la Trump Tower. Avec lui, tout un casting sud-américain : le président paraguayen Santiago Peña, son homologue uruguayen Orsi Yamandú et Chiqui Tapia, président du football argentin, pour compléter la photo de famille. Javier Milei, lui, avait mieux à faire : serrer la main de Donald Trump.

Un centenaire, ça se fête autrement

Selon The Athletic, Alejandro Domínguez aurait sorti les violons : « Un centenaire, ça se fête différemment. » Traduction : 48 équipes, c’est bien, mais 64, c’est le délire. Chaque pays sud-américain (ils sont dix en tout) pourrait même se payer son petit groupe. Le président paraguayen aurait enchaîné avec une punchline d’entrepreneur sur LinkedIn : « Encouragez-nous à rêver. »

Problème : tout le monde n’a pas la tête dans les étoiles. Aleksander Čeferin (UEFA) trouvait déjà l’idée « mauvaise », Victor Montagliani (CONCACAF) carrément « inappropriée ». Même à Zurich, on se contente de dire que « toutes les idées sont les bienvenues ». Reste que le Mondial 2030, déjà éparpillé sur trois continents et six pays, pourrait devenir une sorte d’olympiade. Avec, en prime, une CONMEBOL qui espère gratter plus qu’un match d’ouverture et éviter d’être mise au ban jusqu’en 2038.

Ça ressemble déjà à un PowerPoint interminable.

Pourquoi Nice ne va pas se ridiculiser en Ligue Europa cette saison