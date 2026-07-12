Le top des joueurs expulsés d'un match en Coupe du monde pour simulation

Retour sur le devant de la scène du club des quatre. Expulsé après avoir reçu un second carton jaune pour simulation face à l’Argentine (3-1), Breel Embolo est devenu le quatrième joueur à subir pareil sort dans une Coupe du monde.

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Francesco Totti, le cas le plus connu

Souviens toi l’été 2002. La France se faisait piteusement sortir dès le premier tour après deux revers face au Sénégal (0-1) et au Danemark (2-0) ainsi qu’un nul face à l’Uruguay (0-0), tandis que le rival italien voyait son aventure prendre fin dès les huitièmes de finale. Opposée à la Corée du Sud, la Nazionale s’est inclinée en prolongation après que Ahn Jung-hwan a inscrit le but en or à la 117e minute. Outre l’élimination, c’est surtout l’expulsion de Francesco Totti à la 103e minute qui a marqué les esprits. Averti dès la 22e minute, le capitaine de la Roma s’est rendu coupable d’une simulation dans la surface coréenne et a donc reçu un second carton jaune, synonyme d’expulsion. Seul hic, si le numéro 22 coréen a bien touché le ballon dans un premier temps, il a ensuite fait faute sur Totti, mais pas de VAR pour corriger l’erreur de Byron Moreno.

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Luis Pérez et Asamoah Gyan pour compléter le palmarès

Breel Embolo est ainsi devenu le premier joueur a être expulsé pour une simulation en Coupe du monde depuis vingt ans. Le Mondial 2006 a en revanche vu deux joueurs aller se doucher plus tôt pour des simulations. Face au Portugal en phase de poule, les Mexicains ont terminé la rencontre à dix alors qu’ils ne comptaient qu’un but de retard sur la Seleção. Déjà averti à la 24e minute de jeu pour une faute, Luis Pérez s’est rendu coupable d’une simulation juste avant l’heure de jeu, sanction immédiate : second carton jaune, synonyme d’expulsion.

Asamoah Gyan a vécu la même mésaventure face au Brésil, mais cette fois en huitième de finale. Attaquant star des Black Stars, Gyan a été averti en début de seconde période pour un acte d’anti-jeu, avant de commettre l’irréparable juste avant le troisième but brésilien. Auteur d’une simulation dans la surface brésilienne, Gyan a laissé ses coéquipiers à dix pendant neuf minutes alors que le score était déjà de 2 à 0 pour les Auriverdes.

Mention spéciale à Miroslav Klose en 2010 et son expulsion face à la Serbie pour son premier carton jaune de la partie reçu pour simulation.

Breel Embolo méritait-t-il d'être expulsé ?