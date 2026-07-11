Un joueur de la Colombie menacé de mort

Comme un air de déjà vu… Après l’élimination de la Colombie face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde (0-0, 3-4 aux tirs au but), Jaminton Campaz a reçu plusieurs menaces de mort, tout comme des membres de sa famille. L’attaquant est pris pour cible depuis son occasion manquée en prolongation, à la 115e minute, qui aurait pu envoyer les Cafeteros en quarts de finale.

Dans un communiqué publié vendredi, la Fédération colombienne de football (FCF) a condamné « catégoriquement » ces menaces et appelé le parquet à identifier et poursuivre leurs auteurs : « Aucun athlète, ni aucun membre de son entourage, ne devrait faire l’objet d’intimidation pour avoir représenté son pays dans un contexte sportif.» Campaz a lui aussi pris la parole sur les réseaux sociaux : « Nous pouvons penser différemment, ressentir de la frustration ou de la tristesse, mais aucune passion ne justifie la haine et vivre dans la peur. »

Ces menaces rappellent de précédents épisodes ayant marqué le football colombien, notamment celles visant Carlos Sánchez, Mateus Uribe et Carlos Bacca après le Mondial 2018, ainsi que l’assassinat d’Andrés Escobar en 1994 après son but contre son camp face aux États-Unis.