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On a trouvé un Écossais supporter de la Norvège face à l’Angleterre

MBC
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On a trouvé un Écossais supporter de la Norvège face à l’Angleterre

Une guerre de clocher. Ce samedi à 23 h, l’Angleterre dispute son troisième quart de finale de suite en Coupe du monde. Sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami, les Three Lions croiseront le fer avec la Norvège. Pour ce match, un Écossais a décidé de supporter la bande d’Erling Haaland et compte le faire savoir à tout son quartier !

Un collectionneur de drapeaux

Ce fan de la Tartan Army a en effet posé un drapeau norvégien dans le jardin de sa maison 100% britannique. Avant le huitième de finale face au Mexique, remporté par les Anglais 3-2, cet Écossais avait déjà installé un drapeau mexicain sur sa pelouse. Depuis l’élimination précoce de leur sélection en phase de poules, les supporters écossais vivent le Mondial au rythme des matchs de leurs rivaux anglais.

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Le Mondial par procuration.

Malgré les possibles orages, l’Angleterre-Norvège se jouera à l’heure

MBC

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