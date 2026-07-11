S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Angleterre-Norvège

Malgré les possibles orages, l'Angleterre-Norvège se jouera à l'heure

MBC
3 Réactions
Malgré les possibles orages, l'Angleterre-Norvège se jouera à l'heure

Youpi, on ne va pas se coucher super tard. Ces dernières heures, la presse anglaise indiquait que la FIFA comptait décaler l’horaire du quart de finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et la Norvège. La raison : la possible présence d’orages au-dessus du Hard Rock Stadium de Miami à l’heure du coup d’envoi, 23 h ce samedi.

Un risque d’interruption

D’après les informations de Rmc Sports, les organisateurs ont finalement affirmé que le match se déroulera bien à l’horaire prévu. Néanmoins, si un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour du stade, la rencontre entre la bande d’Erling Haaland et celle d’Harry Kane pourrait être interrompu comme lors de France-Irak. Il faudra ensuite attendre que la foudre ne frappe plus pendant au moins 30 minutes pour que le match puisse reprendre ses droits.

Une excuse que pourrait sortir les Anglais en cas d’élimination.

En direct : Norvège-Angleterre (0-0)

MBC

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Coffret collector maillot « Diego Argentine » 86

à partir de 89€



21
Revivez Espagne-Belgique (2-1)
Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.