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Tops et flotte de la mi-temps de France-Irak

Par les noctambules de la rédaction de So Foot
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Tops et flotte de la mi-temps de France-Irak

Le match entre la France et l'Irak s'est étiré dans la nuit, la faute à une alerte aux violents orages. Deux heures de mi-temps, qui ont obligé les diffuseurs dont M6 à meubler et qui méritaient donc leur petit tops-flops des familles.

Les tops

johan-djourou

Johan Djourou

« Bravo au public de rester éveillé » : le vrai éclair de lucidité de la soirée.

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Capture-decran-2026-06-23-013421

Marina Giraudeau

La madame météo de M6 a été tirée du lit à 1 heure du mat’ pour décrypter une vielle carte pixellisée censée représenter les orages à Philadelphie : il n’y avait personne capable de décrypter une heat map sur ce plateau ?

Note de la rédaction 10/10
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Les ponchos

Le seul Poncho qui résiste mieux aux tempêtes, c’est Abardonado du côté de l’OM.

Note de la rédaction 9/10
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Le jongleur du couloir

Un argument massue pour ceux qui n’avaient pas compris que tout ceci était un cirque.

Note de la rédaction 8/10
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Smaïl Bouabdellah

Il a passé son temps à nous rappeler que l’été dernier, lui était présent à la Coupe du monde des clubs et avait vécu la même situation lors d’un Chelsea-Benfica. Le discours d’un mec qui n’a pas vu le soleil depuis 12 jours et qui a vraiment besoin de sortir.

Note de la rédaction 7/10
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Ophélie Meunier

Quel est le comble d’un(e) Meunier ? De mouliner dans le vide.

Note de la rédaction 6/10
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Les flops

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L'iphone de Xavier Domergue

France-Allemagne de 1982 était mieux filmé.

Note de la rédaction 4/10
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layvin-kurzawa

Layvin Kurzawa

« Bah… je sais pas. » En même temps, poser une question sur les causeries de coach à un joueur qui a raté 95% des rassemblements les dix dernières années…

Note de la rédaction 3/10
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Les États-Unis

Heureusement qu’on n’arrête pas les matchs à chaque coup de feu dans un rayon de 13 kilomètres…

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