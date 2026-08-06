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Benfica, Beşiktaş et Anderlecht prennent une option pour les barrages

UL
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Benfica, Beşiktaş et Anderlecht prennent une option pour les barrages

Milieu de semaine, c’est coupe d’Europe, même en vacances ! Pendant que la plupart des équipes européennes poursuivent leur prépa, d’autres ont croisé le fer ce jeudi soir, pour le compte des matchs aller du troisième tour préliminaire de qualification pour la Ligue Europa. À l’éreintant jeu des tours préliminaires, les fortunes sont diverses.

Il y a les équipes qui galèrent (coucou Lyon, pour la Ligue des champions) : avec l’ancien stéphanois Léo Pétrot, Anderlecht n’a battu le PAOK que d’un but (0-1). Le match s’est déroulé en Grèce. Même écart pour Beşiktaş, contre les Tchèques du Hradec Králové (1-0), puisque l’ancien monégasque Kassoum Ouattara a écopé d’un carton rouge en seconde période. Enfin, alors que la partie a été interrompue à cause de la pluie autrichienne, Salzbourg a pris une option en devançant Paphos, équipe de C1 la saison dernière, d’une courte tête (1-0).

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Carton plein pour Benfica

Il y a également les équipes qui verront les phases de ligue, ou ont de grandes chances de les voir. Thun, champion surprise de Suisse, n’a fait qu’une bouchée des Islandais du Víkingur Reykjavík (3-0). Comme le CSKA Sofia, face au Macabi Tel-Aviv (3-0). Benfica a également été très facile avec les Hearts (6-1). La recrue Jhon Durán en a profité pour débloquer son compteur, comme ce diable de Gianluca Prestianni.  Les perdants seront reversés en barrages de Ligue Conference. Ainsi, le suspens est total entre les Gibraltariens de Lincoln et les Chypriotes d’Omonia (1-1).

C4 ou C3, ce sont des lignes de bus à Nantes.

Les résultats de la soirée :

Kups 1-1 Universitatea Craiova 

Jagiellonia Białystok 2-1 Rangers  

Maccabi Tel Aviv 0-3 CSKA Sofia  

Hradec Králové 0-1 Beşiktaş 

Lech Poznań 1-0 KÍ Klaksvík  

Lincoln Red Imps 1-1 Omonia  

RB Salzbourg 1-0 Paphos   

PAOK 0-1 Anderlecht   

Thun 3-0 Víkingur Reykjavík   

Benfica 6-1 Hearts

On connaît les équipes qui disputeront le troisième tour de qualification de la Ligue Europa

UL

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