Mohamed Salah est officiellement un joueur de Trabzonspor

Le Pharaon a trouvé son nouveau royaume. Après neuf saisons à Liverpool, Mohamed Salah s’est officiellement engagé ce jeudi avec Trabzonspor jusqu’en 2028. Libre depuis son départ des Reds, l’Égyptien de 34 ans rejoint le troisième du dernier championnat turc, qui disputera les barrages de la Ligue Europa.

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Les maillots aussi vont payer

Arrivé la veille en Turquie devant des milliers de supporters, Salah n’avait plus qu’à signer son contrat. C’est désormais chose faite. Il quitte Liverpool avec 257 buts en 442 rencontres, deux Premier League et une Ligue des champions dans les valises. De quoi voyager léger.

Pour le convaincre de rejoindre les bords de la mer Noire, Trabzonspor a promis de lui verser 17 millions d’euros par saison, sans compter les différents bonus. L’attaquant touchera également 20 % des revenus générés par les produits dérivés portant son nom.

La fiche de paie risque d’être salée.

Salah accueilli en héros en Turquie