Les folies du Trabzonspor pour s'offrir Mohamed Salah

Ils ont la télé à Trabzon ? En perte de vitesse depuis maintenant quelques années, Mo Salah fait cependant faire des folies aux dirigeants de Trabzonspor pour acter son arrivée, dont le versement d’un salaire annuel estimé aux alentours des 17 millions d’euros.

Bülent Gürkan, spécialiste du club, a notamment confié à L’Équipe que les deux tiers du salaire de l’Égyptien allaient être payés par des entreprises privées, inconnues pour le moment. L’homme a également affirmé que le Bordo-Mavi allait vendre un de ses terrains d’entraînement pour financer l’arrivée du Pharaon dans ses rangs.

Un recrutement commanditée par le pouvoir ?

Moins amusant, l’arrivée de Mo Salah à Trabzon aurait également été grandement facilitée par le gouvernement turc. Le lien entre Berat Albayrak, gendre du président turc Erdoğan et grand fan du club pose question et L’Équipe rapporte que l’ancien ministre du Trésor et des Finances serait directement intervenu dans le dossier. D’autant plus lorsqu’on sait que Ertuğrul Doğan, dirigeant du Trabzonspor, affiche très régulièrement son soutien à Erdoğan. Pour Bülent Gürkan, « l’État va payer ce transfert d’une manière ou d’une autre ».

La note sera Salah.

Mohamed Salah semble avoir trouvé son nouveau club