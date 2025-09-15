- SüperLig- J5
- Fenerbahçe-Trabzonspor (1-0)
Andre Onana se marre après le derby de Manchester, avec une récompense d’homme du match en Turquie
Le derby de Manchester s’exporte jusqu’en Turquie.
Ironie du sort, Andre Onana a été élu homme du match dès sa première apparition avec Trabzonspor. En déplacement sur la pelouse de Fenerbahçe, dans un choc entre le deuxième et le troisième du championnat turc, l’ancien portier de Manchester United et Ederson, ex-Manchester City, faisaient tous les deux leurs débuts avec leurs nouveaux clubs.
Un symbole plus qu’un exploit
Pendant que United sombrait un peu plus lors du derby de Manchester, les supporters des Red Devils ont dû rire jaune en voyant leur ancien gardien, longtemps critiqué en Angleterre, sortir huit arrêts et recevoir la distinction de meilleur joueur… malgré une défaite 1-0. Un paradoxe plus symbolique qu’héroïque : Onana n’a pas réalisé une prestation de légende, mais son efficacité, même basique, tranche avec les errements vécus à l’Etihad ce dimanche.
Ce contraste rappelle surtout que le chantier des cages mancuniennes reste entier. Entre Bayindir encore trop tendre et Lammens tout juste arrivé, United n’a toujours pas trouvé de vrai patron pour sécuriser son dernier rempart. Tant que la hiérarchie n’est pas claire, le débat restera ouvert.
🚨Andre Onana on IG 😂 pic.twitter.com/IRPxMo09bB— 𝐎𝐘𝐈𝐍𝐋𝐎𝐋𝐀 (@Oyinlola_cfc) September 14, 2025
En tout cas, ça fait marrer le Camerounais.Mercato : Andre Onana est prêté à Trabzonspor
SF