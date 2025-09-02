S’abonner au mag

Ederson débarque à Fenerbahçe

Ederson débarque à Fenerbahçe

Une bonne nouvelle pour Donnarumma.

C’est enfin officiel, Ederson s’est engagé avec Fenerbahçe. Le club stambouliote a officialisé la nouvelle ce mardi matin dans un communiqué expliquant : « Notre club a conclu un accord avec Manchester City pour le transfert du gardien brésilien Ederson. Le joueur a été transféré à Istanbul pour finaliser sa signature. »

Le portier brésilien n’a pas encore paraphé son contrat, mais son départ vers la Turquie ouvre donc les portes de Manchester City à Gianluigi Donnarrumma puisque sa venue en Angleterre était conditionnée au départ de l’international brésilien. Le Fener est pour l’instant cinquième de Süper Lig.

Tout est bien qui finit bien.

Marco Asensio file à Fenerbahçe

