Ederson débarque à Fenerbahçe

Une bonne nouvelle pour Donnarumma.

C’est enfin officiel, Ederson s’est engagé avec Fenerbahçe. Le club stambouliote a officialisé la nouvelle ce mardi matin dans un communiqué expliquant : « Notre club a conclu un accord avec Manchester City pour le transfert du gardien brésilien Ederson. Le joueur a été transféré à Istanbul pour finaliser sa signature. »

Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson’un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul’a getirilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/rMqY13o7Zy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2025

Le portier brésilien n’a pas encore paraphé son contrat, mais son départ vers la Turquie ouvre donc les portes de Manchester City à Gianluigi Donnarrumma puisque sa venue en Angleterre était conditionnée au départ de l’international brésilien. Le Fener est pour l’instant cinquième de Süper Lig.

Tout est bien qui finit bien.

