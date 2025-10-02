Nice aligne un trio d’attaque inédit face à Fenerbahçe

Et pourquoi pas.

Après son revers inaugural face à la Roma, Nice compte bien enregistrer ses premiers points en Ligue Europa ce jeudi à Fenerbahçe. Si la tâche s’annonce compliquée, Franck Haise a décidé d’innover en alignant un nouveau trident offensif : Tiago Gouveia, Kevin Carlos et Jeremie Boga. L’ancien entraîneur de Lens abandonne son 3-4-3 pour miser sur un 4-3-3 tout en faisant confiance à Morgan Sanson, qui signe sa deuxième titularisation cette saison (TCC). Dante, visiblement toujours gêné par son genou, est absent.

Deux anciens de la Ligue 1 alignés par Fenerbahçe

Dans l’équipe du deuxième de la Süper Lig, Youssef En-Nesyri, Kerem Aktürkoğlu, mais aussi deux joueurs passés par le championnat de France : Marco Asensio et Milan Škriniar.

Le onze des Aiglons : Diouf – Clauss, Bah, Oppong, Bard – Louchet, Vanhoutte, Sanson – Gouveia, K. Carlos, Boga.

Confiants ?

Nice se fait croquer par Fenerbahçe