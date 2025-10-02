S’abonner au mag
  • C3
  • J2- Fenerbahçe-Nice

Nice aligne un trio d’attaque inédit face à Fenerbahçe

TM
Nice aligne un trio d’attaque inédit face à Fenerbahçe

Et pourquoi pas.

Après son revers inaugural face à la Roma, Nice compte bien enregistrer ses premiers points en Ligue Europa ce jeudi à Fenerbahçe. Si la tâche s’annonce compliquée, Franck Haise a décidé d’innover en alignant un nouveau trident offensif : Tiago Gouveia, Kevin Carlos et Jeremie Boga. L’ancien entraîneur de Lens abandonne son 3-4-3 pour miser sur un 4-3-3 tout en faisant confiance à Morgan Sanson, qui signe sa deuxième titularisation cette saison (TCC). Dante, visiblement toujours gêné par son genou, est absent.

Deux anciens de la Ligue 1 alignés par Fenerbahçe

Dans l’équipe du deuxième de la Süper Lig, Youssef En-Nesyri, Kerem Aktürkoğlu, mais aussi deux joueurs passés par le championnat de France : Marco Asensio et Milan Škriniar.

Le onze des Aiglons : Diouf – Clauss, Bah, Oppong, Bard – Louchet, Vanhoutte, Sanson – Gouveia, K. Carlos, Boga.

Confiants ?

Nice se fait croquer par Fenerbahçe

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez AS Roma - Lille (0-1)
Revivez AS Roma - Lille (0-1)

Revivez AS Roma - Lille (0-1)

Revivez AS Roma - Lille (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!