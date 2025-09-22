Après avoir viré José Mourinho, Ali Koç perd les élections de Fenerbahçe

José Mourinho parti, son président le suit.

Après sept ans à la tête de Fenerbahçe, Ali Koç n’a pas été reconduit à la tête de l’écurie stambouliote. Ce dimanche, les 24 000 membres du club ont choisi son opposant, Sadettin Saran, pour prendre le poste de président. Il devient ainsi le 38e boss de l’histoire du Fener.

Ancien nageur international, Saran travaille dans le domaine des médias, du sport et de la technologie. Déjà dirigeant du conseil d’administration du club par le passé, il revient avec l’objectif de relever le club et de le ramener au sommet.

Une défaite annoncée, mais serrée

Après un mandat famélique, la défaite d’Ali Koç semblait jouée d’avance : 1 seule Coupe de Turquie, 10 entraîneurs, et le licenciement de Mourinho en point final. Mais le milliardaire turc, homme le plus riche du pays, a bien failli conserver son poste, perdant à 200 voix près (12 331 contre 12 114). Sa fortune a sans nul doute influencé jusqu’au bout le vote de nombreux membres.

La nouvelle direction va désormais avoir la mission d’ouvrir une nouvelle ère, et va pouvoir s’appuyer sur un effectif renforcé cet été par plusieurs noms du football européen (Ederson, Skriniar, Semedo, Asencio, Aktürkoglu…) ainsi qu’un début de saison plutôt correct (3e avec 12 points après 6 journées).

Qui sait si Ali Koç ne faisait pas partie du gigantesque complot orchestré par Mourinho ?

Le président du Fenerbahçe accuse José Mourinho d’un vaste complot