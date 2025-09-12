S’abonner au mag
Mercato : Andre Onana est prêté à Trabzonspor

Il était vraiment temps de se séparer.

Trabzonspor (Turquie) a officialisé l’arrivée en prêt d’Andre Onana ce jeudi soir. Le gardien de but quitte donc provisoirement Manchester United, car aucune option d’achat n’a été incluse dans son contrat. Onana n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison – en Coupe de la Ligue face à Grimsby –, remplacé par le Turc Altay Bayındır en début de saison, et désormais par le Belge Senne Lammens, débarqué en provenance d’Antwerp (Belgique) et titulaire annoncé.

Depuis sa signature à MU à l’été 2023, Andre Onana s’est montré peu convaincant, bien loin des prestations réalisées à l’Ajax ou l’Inter. À 29 ans, le rebond est donc peut-être arrivé pour le Camerounais, loin du foutoir de Manchester.

Et puis, les supporters turcs sont connus pour leur patience…

Une porte de sortie pour Andre Onana ?

