Une porte de sortie pour Andre Onana ?

Des boulettes à la turque en préparation ?

Actuellement en sélection, Andre Onana est attendu jeudi à Trabzonspor pour officialiser son prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, selon le Daily Mail. La Turquie n’a pas encore fermé les portes de son mercato et offrirait donc une belle porte de sortie au gardien, en bout de course à Manchester United. Les spectateurs d’Old Trafford ne comptent plus les bourdes de l’ancien Intériste, alors que la récente arrivée du Belge Senne Lammens pour 21 millions d’euros semble avoir scellé son sort. Cette saison, le portier a été titularisé uniquement lors du naufrage en League Cup contre Grimsby.

Le prix de la tranquillité

Faut-il le considérer comme le grand perdant de l’opération ? Pas sûr. En acceptant d’aller se dégourdir les jambes en Turquie, celui qui est arrivé des Red Devils en 2023 contre 50 millions d’euros bénéficierait d’une belle augmentation, voyant sa rémunération doublée grâce aux frais de signature et des bonus en supplément.

Les pipes ont encore de beaux jours devant elles.

Est-ce que l’Espagne a déjà gagné la Coupe du monde ?