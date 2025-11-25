S’abonner au mag
  Angleterre
  Manchester United

Manchester United a encore réussi une grande première sous Rúben Amorim

SF
Père Castor, raconte-nous une histoire.

Tout commence par la chute d’une vieille forteresse. Ce lundi soir, Everton a signé un petit morceau d’histoire à Old Trafford. Jusqu’ici, aucune équipe n’avait jamais gagné à Manchester United en Premier League en infériorité numérique.

Sur les 46 matchs précédents avec un rouge dans le camp adverse, MU avait gagné 36 fois et concédé 10 nuls. Les Toffees l’ont fait avec le plus petit écart, 1-0 grâce à un but de Kiernan Dewsbury-Hall. Avec panache, et surtout avec un scénario digne d’un samedi soir à l’UFC.

Le carton rouge est lui aussi historique. L’ancien du Paris Saint-Germain Idrissa Gueye s’est fait exclure après avoir giflé son propre coéquipier, Michael Keane, et devient le premier joueur expulsé pour avoir frappé son propre coéquipier depuis Ricardo Fuller en 2008. Troisième cas du genre en PL, dans la lignée du mythique Bowyer – Dyer de 2005.

Et au milieu du chaos, un homme sourit : David Moyes, heureux de voir ses hommes se mettre sur la gueule et enfin vainqueur à Old Trafford en tant qu’entraîneur visiteur. Sa première victoire en 18 tentatives (4 nuls, 13 défaites).

À 62 ans, il n’est jamais trop tard pour faire sa première fois.

Réduit à dix, Everton gifle Manchester United

SF

