Incompris. Après la performance très inquiétante de l’Olympique lyonnais contre le Sparta Prague, soldée par une défaite 2-1, Paulo Fonseca est venu en conférence de presse pour se dédouaner de toute responsabilité dans cette déroute. Pour le coach portugais, la tactique lyonnaise « était la meilleure stratégie sur ce match » et le problème « n’était pas le système ». Pour Fonseca, la principale faille lyonnaise s’est trouvé dans le « centre du terrain » étant donné que « quand le ballon arrivait dans le cœur du jeu, c’est ici qu'[ils] n’ont pas bien fait les choses ».

Et pourtant, on a pas compris grand chose à la tactique des Lyonnais

Loin de nous l’idée de remettre en cause sa science tactique, mais il fallait être ingénieur en astrophysique pour piper quelque chose à la tactique des Gones mardi soir, tant l’OL a pu paraître perdu à certains moments de la confrontation. Était-il vraiment judicieux d’intégrer Tanner Tessmann au cœur d’une défense à trois ? Tolisso avait-il vraiment la capacité de jouer ailier gauche ? Était-il vraiment ailier gauche ? Idem pour Abner sur l’aile droite ?

Le système lunaire.

Revivez Sparta Prague - Lyon (2-1)