Spectacle en Belgique, festival en Croatie... Ce qu'il faut retenir du 3e tour de Ligue des champions

Il n’y a pas que Lyon dans la vie. Pendant que les Français se rataient en Tchéquie, d’autres assuraient le spectacle aux quatre coins de l’Europe. Si l’OL a compris qu’il n’était plus un grand du continent, l’Union Saint-Gilloise et Bodö/Glimt, eux, ont confirmé qu’ils étaient les clubs du futur. Leur match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions a donné lieu à un sacré spectacle (3-3) avec un scénario de fou, un coup-franc direct de Patrick Berg, un joli but de Promise David et une égalisation dans le temps additionnel de Odin Bjørtuft.

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Si vous vouliez voir les filets trembler, il fallait se poser devant Dinamo Zagreb-Kauno Žalgiris (5-0), plutôt qu’opter pour Olympiakos-NEC Nimègue (0-0). Comme Berg, Artur Serobyan s’est distingué par un coup-franc direct, permettant au FC Ararat-Armenia de battre Celje (2-1).

Une seule victoire à l’extérieur

Grâce à un but salvateur au bout du suspense de Manasse Kianga, le Slovan Bratislava est le seul club à s’être imposé à l’extérieur, mardi soir, chez les Suédois du Mjällby AIF (1-2). Un an après avoir découvert le tableau principal de C1, le Kaïrat Almaty s’est cassé les dents sur la pelouse du Levski Sofia (1-0), tandis que l’Étoile rouge de Belgrade s’est laissée surprendre par le Hapoël Beer-Sheva (1-0).

Et c’est pas fini : mercredi soir, Fenerbahçe et Sturm Graz, potentiels adversaires de l’OL en barrages, ainsi que l’AGF Aarhus et Sabah croiseront le fer.

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