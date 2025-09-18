S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Sporting-Kairat Almaty

Le Kaïrat Almaty écrit déjà l’histoire de la Ligue des champions

MBC
Le Kaïrat Almaty écrit déjà l’histoire de la Ligue des champions

Battre des records sans même jouer, prends-en de la graine, Armand Duplantis !

Qualifiés pour la première fois de leur histoire en Ligue des champions, les Kazakhs du Kaïrat Almaty font leurs débuts en C1 ce jeudi soir à Lisbonne face au Sporting. Avant même le coup d’envoi à 21 heures, ce club situé à proximité de la frontière kirghize et chinoise a déjà battu un record : la distance parcourue la plus élevée pour disputer une rencontre de LDC.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le jour le plus long

Après que Copenhague et Malmö ont établi le record du trajet le plus court en phase de qualification, Almaty a décroché celui du voyage le plus long pour son déplacement au Portugal. Les deux villes de ces clubs sont séparées de 8 500 kilomètres, du jamais-vu en Ligue des champions.

Avec ses neuf heures d’avion, l’équipe entraînée par Rafael Urazbakhtin bat donc ce record détenu jusque-là par une autre rencontre entre des clubs kazakh et portugais, un Benfica Lisbonne-Astana lors de la phase de groupes de la C1 2015-2016.

À jamais les plus loin.

En direct : suivez le multiplex de la Ligue des champions !

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!