Le Kaïrat Almaty écrit déjà l’histoire de la Ligue des champions

Battre des records sans même jouer, prends-en de la graine, Armand Duplantis !

Qualifiés pour la première fois de leur histoire en Ligue des champions, les Kazakhs du Kaïrat Almaty font leurs débuts en C1 ce jeudi soir à Lisbonne face au Sporting. Avant même le coup d’envoi à 21 heures, ce club situé à proximité de la frontière kirghize et chinoise a déjà battu un record : la distance parcourue la plus élevée pour disputer une rencontre de LDC.

Le jour le plus long

Après que Copenhague et Malmö ont établi le record du trajet le plus court en phase de qualification, Almaty a décroché celui du voyage le plus long pour son déplacement au Portugal. Les deux villes de ces clubs sont séparées de 8 500 kilomètres, du jamais-vu en Ligue des champions.

Avec ses neuf heures d’avion, l’équipe entraînée par Rafael Urazbakhtin bat donc ce record détenu jusque-là par une autre rencontre entre des clubs kazakh et portugais, un Benfica Lisbonne-Astana lors de la phase de groupes de la C1 2015-2016.

À jamais les plus loin.

