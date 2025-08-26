S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Kairat-Celtic (0-0, 3-2 TAB)

Le Kairat Almaty écrit son histoire en sortant le Celtic

QB
Le Celtic prend la porte au Kazakhstan

TREMBLEMENT DE TERRE !

Le Kairat Almaty a créé l’exploit en éliminant le Celtic en barrages de la Ligue des champions (0-0, 3-2 TAB). Frustré au Celtic Park la semaine dernière (0-0), le champion d’Écosse a encore mangé son pain noir mercredi au Kazakhstan. Daizen Maeda a raté la balle de qualification en perdant son duel avec le gardien dans le money time et malgré 30 minutes de prolongation, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but…

Le moment choisi par Temirlan Anarbekov pour entrer dans l’histoire. Le jeune gardien (21 ans) a repoussé les deux premiers tirs écossais d’Adam Idah et de Luke McCowan, avant de récidiver face à Maeda pour valider la qualification de son équipe. Malgré la panenka envoyée par Valeriy Gromyko sur la barre, le Kairat disputera la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Pour le Celtic, qui était tombé avec les honneurs contre le Bayern en février dernier, c’est en revanche une immense désillusion.

Brendan Rodgers risque d’avoir chaud aux fesses.

Rúben Amorim soulagé de ne pas jouer l’Europe

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine