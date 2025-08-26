Le Celtic prend la porte au Kazakhstan

TREMBLEMENT DE TERRE !

Le Kairat Almaty a créé l’exploit en éliminant le Celtic en barrages de la Ligue des champions (0-0, 3-2 TAB). Frustré au Celtic Park la semaine dernière (0-0), le champion d’Écosse a encore mangé son pain noir mercredi au Kazakhstan. Daizen Maeda a raté la balle de qualification en perdant son duel avec le gardien dans le money time et malgré 30 minutes de prolongation, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but…

Le moment choisi par Temirlan Anarbekov pour entrer dans l’histoire. Le jeune gardien (21 ans) a repoussé les deux premiers tirs écossais d’Adam Idah et de Luke McCowan, avant de récidiver face à Maeda pour valider la qualification de son équipe. Malgré la panenka envoyée par Valeriy Gromyko sur la barre, le Kairat disputera la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Pour le Celtic, qui était tombé avec les honneurs contre le Bayern en février dernier, c’est en revanche une immense désillusion.

Brendan Rodgers risque d’avoir chaud aux fesses.

