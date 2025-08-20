Bodø/Glimt dévore Sturm Graz, Fenerbahçe et Benfica dos à dos

Bodø toujours aussi costaud.

Alors que tous les yeux étaient logiquement tournés vers le choc de ces barrages aller de la Ligue des champions entre Fenerbahçe et Benfica, Bodø/Glimt a fait un pas de géant vers la qualification pour la phase de ligue de la C1 en réduisant en poussière Sturm Graz (5-0). Et les Norvégiens n’ont pas perdu de temps puisque trois des cinq buts ont été marqués avant la 25ᵉ minute, dont la merveilleuse réalisation d’Ulrik Saltnes suite à un amour de contrôle orienté. Après un autre pion d’Håkon Evjen, le malheureux William Boving a marqué un but contre son camp, portant le score à 5-0. Il faudrait un sacré retournement de situation pour que les Autrichiens éliminent Bodø/Glimt mardi prochain.

Vi er bare halvveis, men for en eventyrlig Europa-kveld på Aspmyra 💛😍 Foto: Oliver Nilsen pic.twitter.com/sbqh2GBYz0 — FK Bodø/Glimt (@Glimt) August 20, 2025

Dans le même temps, Bâle n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Copenhague (1-1). Pourtant, tout avait bien commencé pour les Suisses avec l’ouverture du score sur penalty de l’inoxydable Xherdan Shaqiri (14ᵉ). Mais juste avant la mi-temps, les Løverne ont égalisé grâce à un coup de casque de Gabriel Pereira, après un délicieux centre de Marcos Lopez (45ᵉ+3). En toute fin de rencontre, Jonas Adjetey a été exclu pour un deuxième jaune suite à une faute sur Youssoufa Moukoko (82ᵉ) et Andreas Cornelius a pensé offrir la victoire aux Danois. Heureusement pour les hommes de Ludovic Magnin, son but est refusé par la VAR. Plus de peur que de mal.

Enfin, le duel au sommet entre Fenerbahçe et Benfica a été bien décevant. Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette confrontation malgré 22 tirs, dont 9 cadrés. À noter que Florentino a écopé d’un carton rouge à la 71ᵉ mais malgré cela, les Aigles sont restés solides, notamment grâce à un bon Anatoliy Trubin dans les cages. Match tout aussi ennuyant entre le Celtic Glasgow et les Kazakhs du Kairat Almaty (0-0), bien que James Forrest soit passé à deux doigts de marquer pour les Écossais au retour des vestiaires (46ᵉ).

Vivement la semaine prochaine.

Bodø/Glimt 5-0 Sturm Graz

Buts : Høgh (7ᵉ), Bjortuft (10ᵉ), Saltnes (25ᵉ) Evjen (54ᵉ) et Boving (csc, 79ᵉ)

FC Bâle 1-1 Copenhague

Buts : Shaqiri (sp, 14ᵉ) pour le FCB // G. Pereira (45ᵉ+3) pour les Løverne

Carton rouge pour Bâle : Adjetey (82ᵉ)

Fenerbahçe 0-0 Benfica

Carton rouge pour les Aigles : Florentino (71ᵉ)

Celtic Glasgow 0-0 Kairat Almaty

Droits TV : comment le foot français va-t-il pouvoir survivre ?