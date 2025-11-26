Copenhague bat le Kaïrat Almaty au terme d'un match fou

Copenhague 3-2 Kairat

Buts : Dadason (26ᵉ), Larsson (sp, 59ᵉ), Robert (73ᵉ) pour les Løverne // Satpayev pour Almaty

Un scénario dingue.

Dans un duel entre deux équipes qui n’avaient toujours pas goûté au succès dans cette Ligue des champions, Copenhague s’est fait peur face au Kairat Almaty lors de cette 5ᵉ journée de phase de ligue (3-2). Si le début de rencontre est assez équilibré, les hommes de Jacob Neestrup prennent les commandes grâce à Viktor Dadason. Suite à une belle différence côté gauche, Robert tente sa chance mais bute sur Temirlan Anarbekov avant que l’avant-centre islandais de 17 ans ne surgisse tel un renard des surfaces pour faire trembler les filets (1-0, 26ᵉ).

Un réveil trop tardif des Kazakhs

Il faut attendre le début du second acte pour que le Kairat se réveille. Sur un coup franc, Junnosuke Suzuki tente, à la retombée du ballon, une sublime reprise de volée qui vient s’écraser sur la barre transversale (51ᵉ). Malgré ce frisson et un meilleur visage affiché, les Kazakhs vont offrir un penalty suite à une main dans la surface. Jordan Larsson ne tremble pas et permet aux siens de prendre le large (2-0, 59ᵉ) avant que Robert ne tue le suspense d’une frappe de loin (3-0, 73ᵉ). Du moins, c’est ce que les Danois pensaient. Le portier Dominik Kotarski, trop confiant, fait une grosse boulette en se faisant chiper le cuir par la pépite Dastan Satpaev, qui n’a plus qu’à pousser la balle dans le but vide (3-1, 81ᵉ). Le futur joueur de Chelsea relance totalement la rencontre et devient le premier Kazakh à marquer un but en Ligue des champions. Dans la foulée, l’entrant Olzhas Baybek hérite d’un ballon dans la surface suite à un bon mouvement collectif et donne de l’espoir aux siens en réduisant l’écart d’une belle frappe croisée (3-2, 90ᵉ). Mais malheureusement c’est trop tard, Copenhague s’impose dans la douleur et signe son premier succès dans cette phase régulière de C1.

Il va y avoir des regrets.

