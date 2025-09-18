Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty

Sporting 4-1 Kaïrat Almaty

Buts : Trincão (44e, 65e), Alisson Santos (67e), Quenda (68e) pour le SCP // Edmilson Santos (86e) pour Kaïrat

Le Petit Poucet malmené.

Pour sa découverte de la compétition, le Kaïrat Almaty n’a pas fait le poids face au Sporting Portugal (4-1). Le club kazakh a tout de même fait belle figure, notamment lors du premier acte. Serkhan Kalmyrza est même parvenu à repousser du bout du pied le penalty de Morten Hjulmand à la 21e minute. Mais juste avant la mi-temps, le diabolique Trincão a fait sauter le verrou d’une sublime frappe enroulée du gauche sans contrôle (1-0, 44e).

À partir de là, tout s’est compliqué pour les Kazakhs. Trincão, toujours aussi inspiré, a doublé la mise en remettant un but quasiment identique au premier (2-0, 65e), avant que quelques secondes plus tard, Alisson ne plie l’affaire à la suite d’un magnifique numéro de soliste (3-0, 67e) et que Geovany Quenda ne rajoute son grain de sel (4-0, 68e).

📸 A primeira noite europeia da época em Alvalade foi verde e branca 🟢⚪️ #UCL #SCPFCK pic.twitter.com/09kED7yDtg — Sporting CP (@SportingCP) September 18, 2025

Mais parce qu’ils n’ont pas fait tout ce chemin pour rien, les joueurs du Kaïrat Almaty ont pu célébrer le premier but de leur histoire en Ligue des champions : une belle reprise de volée du Brésilien Edmilson Santos sur un service de son compatriote Ricardinho (4-1, 86e). Histoire de rendre ce revers moins amer.

Une première historique tout de même.

