S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Sporting-Kaïrat Almaty (4-1)

Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty

TM
Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty

  Sporting 4-1 Kaïrat Almaty

Buts : Trincão (44e, 65e), Alisson Santos (67e), Quenda (68e) pour le SCP // Edmilson Santos (86e) pour Kaïrat

Le Petit Poucet malmené.

Pour sa découverte de la compétition, le Kaïrat Almaty n’a pas fait le poids face au Sporting Portugal (4-1). Le club kazakh a tout de même fait belle figure, notamment lors du premier acte. Serkhan Kalmyrza est même parvenu à repousser du bout du pied le penalty de Morten Hjulmand à la 21e minute. Mais juste avant la mi-temps, le diabolique Trincão a fait sauter le verrou d’une sublime frappe enroulée du gauche sans contrôle (1-0, 44e).

À partir de là, tout s’est compliqué pour les Kazakhs. Trincão, toujours aussi inspiré, a doublé la mise en remettant un but quasiment identique au premier (2-0, 65e), avant que quelques secondes plus tard, Alisson ne plie l’affaire à la suite d’un magnifique numéro de soliste (3-0, 67e) et que Geovany Quenda ne rajoute son grain de sel (4-0, 68e).

Mais parce qu’ils n’ont pas fait tout ce chemin pour rien, les joueurs du Kaïrat Almaty ont pu célébrer le premier but de leur histoire en Ligue des champions : une belle reprise de volée du Brésilien Edmilson Santos sur un service de son compatriote Ricardinho (4-1, 86e). Histoire de rendre ce revers moins amer.

Une première historique tout de même.

Revivez le multiplex de la Ligue des champions

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

41
Revivez Club Bruges-Monaco (4-1)
Revivez Club Bruges-Monaco (4-1)

Revivez Club Bruges-Monaco (4-1)

Revivez Club Bruges-Monaco (4-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!