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Quatre cartons jaunes au lieu de trois : l’UEFA change ses règles

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Quatre cartons jaunes au lieu de trois : l’UEFA change ses règles

On prend les mêmes, mais on ne recommence pas. Mardi, l’UEFA a annoncé plusieurs modifications dans son règlement pour les trois compétitions européennes, la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence. À partir de cette saison, les joueurs seront suspendus pour un match après avoir écopé de quatre cartons jaunes alors que, jusque-là, il n’en fallait que trois.

Une règle obsolète

Les fautifs vont ainsi voir les sanctions s’additionner toutes les deux biscottes : à leur sixième carton jaune, ils seront de nouveau suspendus, au huitième, au dixième, etc. Ces changements vont s’opérer pour les trois compétitions européennes.

Les plus pointilleux et les groundhoppers seront les seuls à se rendre compte de la dernière modification puisqu’elle concerne… les horloges des stades. Alors qu’il était jusqu’à présent interdit d’afficher les minutes passées durant le temps additionnel, cette règle n’a plus vraiment de sens en 2026 et est donc supprimée.

De quoi remettre les pendules à l’heure.

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EL

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