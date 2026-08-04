Revivez la cérémonie d’adieu à Franco Baresi

L’Italie pleure le décès de Franco Baresi. Le défenseur légendaire de l’AC Milan est enterré aujourd’hui dans sa ville de toujours à Milan. On vous fait suivre la cérémonie.

12 h 10 : La cérémonie s’achève, marquant le début du dernier voyage du Capitano. La famille de Franco Baresi a choisi la crémation, qui se déroulera dans la plus stricte intimité. Merci pour tout Franco. Bon voyage et 6 PER SEMPRE !!!!

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12 h 06 : On peut entendre les supporters scander : « 6 per sempre, Franco Baresi » (« Numéro 6 pour toujours, Franco Baresi ») et « Sarai sempre con noi, Franco. Non ti lasceremo mai » (« Tu seras toujours avec nous, Franco. Nous ne t’abandonnerons jamais »).

12 h 04 : Le cercueil a quitté la basilique, porté par Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietro Paolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone et Alberico Evani, sous les applaudissements et les chants des supporters milanais.

11 h 58 : Le cercueil va bientôt sortir de la basilique, porté par six autres de ses anciens coéquipiers. À l’extérieur, les chants ont laissé place au silence.

11 h 53 : Urbano Cairo, président du Torino : « Baresi a été un capitaine extraordinaire de l’AC Milan. C’était une personne humble, discrète et un formidable exemple pour tous, notamment pour les jeunes. C’est une immense perte. »

11 h 45 : De nombreux enfants sont également présents dans la foule. Ils ont découvert Franco Baresi à travers les récits de leurs parents, tant son nom reste indissociable de celui du club : Franco Baresi est Milan, et Milan est Franco Baresi.

11 h 37 : Plusieurs personnalités extérieures à l’AC Milan sont également présentes pour rendre hommage au légendaire numéro 6, parmi lesquelles Roberto Baggio, Hernán Crespo, Roger Federer et le ministre italien des Sports, Andrea Abodi.

11 h 35 : Dida : « C’est émouvant de voir tous ces supporters réunis . C’était un grand homme et il mérite cet hommage, car le monde du football a connu peu de personnes comme lui. »

11 h 31 : La Curva Sud a déployé une banderole en hommage à Franco Baresi : « Légende immortelle, emblème inimitable qui ne cessera jamais de flotter. Adieu, Capitaine. »

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11 h 23 : Des milliers de supporters milanais attendent devant la basilique pour adresser un dernier adieu à Franco Baresi. Au micro de Mediaset, plusieurs supporters rossoneri témoignent : « C’est une légende pour tous les amoureux du football, et pas seulement pour les Milanais. » « L’émotion est immense. » « Il est impossible d’imaginer voir naître un nouveau Baresi. » « Un grand homme nous a quittés. »

11 h 15 : Demetrio Albertini, ancien coéquipier de Franco Baresi : « Il nous a quittés bien trop tôt. Chacun garde ses propres souvenirs et les émotions qu’il nous a données durant toutes ces années de football. »

11 h 10 : Beppe Bergomi, légende de l’Inter et rival historique de Franco Baresi, a effectué la première lecture de l’office, tirée du Livre de la Sagesse. Bergomi a toujours entretenu une relation de respect et de proximité avec lui.

11 h 04 : Giuseppe Marotta, président de l’Inter Milan : « C’était un joueur universel, respecté par ses coéquipiers, et un exemple à suivre pour les jeunes joueurs ainsi que pour tous les sportifs qui aiment ce sport. »

11 h 02 : Marco van Basten, Filippo Galli, Giovanni Galli, Angelo Colombo, Daniele Massaro et Roberto Donadoni portent le cercueil. Juste derrière eux, au premier rang, se trouvent Paolo Maldini et Alessandro « Billy » Costacurta.

11 h 00 : Le cercueil de Franco Baresi est arrivé devant la basilique sous les applaudissements et les chants des supporters. Dans un véritable océan rouge et noir, drapeaux et tifosi aux couleurs du club ont rendu hommage à leur capitaine légendaire.

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10 h 58 : Plusieurs légendes du football italien sont présentes, notamment les anciens partenaires de Franco Baresi en défense, Paolo Maldini, Mauro Tassotti et Billy Costacurta. D’autres figures emblématiques de l’AC Milan ayant évolué à ses côtés ont également fait le déplacement, parmi lesquelles Dejan Savićević, Roberto Donadoni , Marco van Basten et Daniele Massaro.

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10 h 55 : Les Rossoneri sont représentés par deux joueurs, Christian Pulisic et Santiago Giménez, leurs coéquipiers étant actuellement en Australie pour la présaison. L’Américain et le Mexicain, restés à Milan en raison de blessures, seront les seuls représentants de l’effectif présents aux funérailles.

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10 h 51 : Le propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale, et le président des Rossoneri, Paolo Scaroni, sont accueillis sous les huées. Une hostilité devenue habituelle depuis le début de la saison dernière, les deux dirigeants étant conspués à chacune de leurs apparitions à San Siro. Les ultras du club sont, quant à eux, en grève.

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10 h 48 : Le maire de Milan a proclamé une journée de deuil municipal. Le drapeau de la ville sera mis en berne sur tous les bâtiments de la commune.

10h45 : Bonjour à tous. Le 31 juillet, l’Italie a pleuré la disparition du légendaire défenseur Franco Baresi. Aujourd’hui, 4 août, ses funérailles se déroulent dans sa ville de cœur, à la basilique Saint-Ambroise de Milan. Nous vous proposons de suivre avec nous le dernier hommage rendu à cette légende de l’AC Milan et de l’équipe d’Italie.

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