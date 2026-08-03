Leipzig se sépare d'un historique

Faire du vieux avec du vieux. Titulaire depuis plus de dix saisons dans la cage du RB Leipzig, Péter Gulácsi s’en va découvrir de nouveaux horizons. Ce lundi, l’arrivée du gardien hongrois à Villarreal pour deux ans a été officialisée, et sonne donc la fin d’une belle aventure allemande pour celui qui aura porté le maillot du Rasenballsport pendant 362 rencontres.

Embed x.com

Une « star » de la Coupe du monde pour le remplacer

Cela devrait également sonner le retour d’un certain Ørjan Nyland, gardien star de la Norvège pendant la Coupe du monde, dans les rangs de Leipzig. Ancienne doublure de Gulácsi, celui-ci devrait effectuer le chemin inverse, depuis le FC Séville.

Deux millions d’euros auront suffi pour convaincre les dirigeants allemands de lâcher leur gardien historique de 36 ans, pour en reprendre un qui pour rappel n’a que quelques mois d’écart (Nyland aura 36 ans le 10 septembre prochain) avec lui.

Le PSG dévoile pourquoi il s'est retiré des négociations pour Yan Diomandé