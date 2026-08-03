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L'OL en Tchéquie sans Pavel Šulc pour lancer sa campagne européenne ?

NB
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L'OL en Tchéquie sans Pavel Šulc pour lancer sa campagne européenne ?

La saison européenne commence ce mardi soir pour le football français, mais tout le monde ne sera pas au rendez-vous. Alors que l’Olympique lyonnais prépare son match aller de 3ᵉ tour de qualification en Ligue des champions face au Sparta Prague, quatre absences ont été relevées à l’entraînement par L’Équipe. Le buteur tchèque Pavel Šulc est incertain pour faire un retour au pays, quand la recrue danoise Mads Bidstrupla plus chère du mercato rhodanien – est touchée physiquement selon le club. De son côté, Khalis Merah se remet d’une entorse à la cheville et Nicolás Tagliafico n’est pas encore revenu de sa Coupe du monde.

Sans Moussa Niakhaté, avec Loïs Openda ?

Ce sont les quatre forfaits à prévoir pour le match face au Sparta Prague, en Tchéquie ce mardi soir (20 heures), en plus de la suspension de Moussa Niakhaté, qui s’est entraîné à Décines ce lundi, comme Felix Bacher, recrue autrichienne dont le dossier a été officiellement bouclé ce samedi. L’attendu Loïs Openda a fait sa première séance ce vendredi avec les Gones, après la défaite cuisante en amical contre le Bétis Séville (4-0) à laquelle il n’a pas participé.

Pour marquer les esprits dès son premier match ?

Un gros morceau attendra l’OL dans un potentiel barrage de C1

NB

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