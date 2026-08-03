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Haise ferme la porte à un départ de Lepaul

MJ
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Haise ferme la porte à un départ de Lepaul

Pas touche au goleador du côté de la Bretagne. Auteur d’un triplé contre Galatasaray ce dimanche en match amical (3-3), Estéban Lepaul semble déterminé à défendre son titre de meilleur buteur de Ligue 1. « Depuis que je suis arrivé, il enchaîne les buts. Je suis habitué à le voir beaucoup marquer », a reconnu Franck Haise en conférence de presse, qui voit également son attaquant progresser « dans le jeu, avec ses déplacements ».

Les trois buts du Rennais face au club turc, un lob, une tête et un penalty, ont particulièrement plu à son entraîneur. « Ce n’est pas anodin de marquer trois buts ici (au Rams Park d’Istanbul, NDLR), surtout qu’ils sont dans des styles différents. Il continue à avancer », a-t-il ajouté.

« Il n’y a pas de discussions »

De quoi attirer encore un peu plus les regards en cette fin de mercato ? Pas vraiment. Haise a immédiatement fermé la porte à un départ du meilleur buteur de la saison dernière en Ligue 1, prolongé jusqu’en 2030 au mois de juin. « Les actionnaires, la direction et moi-même sommes là pour être ambitieux. Estéban a prolongé, il a envie de faire cette saison, d’en faire une encore plus belle et de vivre la Coupe d’Europe. » Le technicien rennais conclut : « Ce n’est pas d’actualité et on est très alignés là-dessus. Il n’y a pas de discussions sur ça. »

Le téléphone peut sonner, Rennes ne décrochera pas.

Le futur attaquant des Bleus a-t-il planté un triplé contre Galatasaray ?

MJ

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